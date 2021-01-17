Пушистые высокогорные коровы привлекают туристов в Шотландию

«Восхитительное шоу» с участием милых парнокопытных — высокогорных пушистых коров (Highland Coos) — подготовила и показала туристам шотландская туристическая компания Visit Scotland. Об этом рассказали на сайте ТАСС, со ссылкой на Travel & Leisure.

«Любимые как посетителями, так и местными жителями, коровы изображены на многих сувенирах, памятных вещах, их гости нашей страны выкладывают в инста-постах, — говорится в заявлении туристической организации. — В этом году вы их увидите и благодаря новой программе Visitscotland’s Coo Cam», — сообщается на сайте.

В течение года в социальных сетях Visit Scotland будут транслироваться ролики коров в естественной среде обитания. Их сняли фермеры, которые заботятся о животных.

Несмотря на природное очарование коров, к ним не советуют подходить близко. Гостям рекомендуют наблюдать за животными издалека.

Полюбоваться на пушистых милах можно, посетив Instagram-канал организации.