Пушистые высокогорные коровы привлекают туристов в Шотландию

«Любимые как посетителями, так и местными жителями, коровы изображены на многих сувенирах, памятных вещах, их гости нашей страны выкладывают в инста-постах, — говорится в заявлении туристической организации. — В этом году вы их увидите и благодаря новой программе Visitscotland’s Coo Cam», — сообщается на сайте.
В течение года в социальных сетях Visit Scotland будут транслироваться ролики коров в естественной среде обитания. Их сняли фермеры, которые заботятся о животных.
Несмотря на природное очарование коров, к ним не советуют подходить близко. Гостям рекомендуют наблюдать за животными издалека.
Полюбоваться на пушистых милах можно, посетив Instagram-канал организации.