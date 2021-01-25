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Жизнь

«Пусть дух студенчества живет в ваших сердцах»: губернатор поздравил юношей и девушек Алтая с Татьяниным днем

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер регионального заксобрания Александр Романенко поздравили юношей и девушек с Днем российского студенчества, который отмечается 25 января.

Студенты.
Студенты.
СС0.

«Студенчество всегда было наиболее активной, интеллектуально развитой и креативной частью общества. Учащиеся высших и средних специальных образовательных учреждений не только формируют новое поколение научной и профессиональной элиты, но и чутко отзываются на все значимые изменения в жизни страны», — подчеркнули первые лица края.

Особенно Томенко и Романенко отметили, что в непростом 2020 году студенты стали ядром волонтерского движения, помогали врачам, обеспечивали продуктами и лекарствами нуждающихся жителей региона, поддерживали ветеранов.

Также Томенко и Романенко пожелали молодым людям успехов в учебе и в выборе будущей профессии.

«Дерзайте и творите! Пусть дух студенчества всегда живет в ваших сердцах, даря энергию, веру в свои силы и убежденность, что все задуманное обязательно исполнится. Здоровья и удачи», — добавили они.

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