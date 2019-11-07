Пустили переночевать…

Оказывается, сдача жилья в аренду не всегда приносит прибыль. Жители села Новоярки Алтайского края, пустив в дом квартиросъемщиков, вместо дохода получили дополнительные расходы. Арендаторы испортили электросчетчик, в результате чего владельцам дома теперь придется оплатить безучетное потребление электроэнергии.

Акт о неучтенном потреблении энергоресурсов составили сотрудники Каменского района электрических сетей Алтайского филиала Россети Сибирь во время планового обхода и проверки состояния системы учета электроэнергии. Хозяин дома объяснил энергетикам, что они уже год сдают этот дом другим людям, и вмешательство в работу электросчетчика — дело их рук. Однако, по закону ответственность за исправность системы учета электроэнергии лежит именно на владельцах жилого помещения.

За эксперименты со счетчиком квартиросъемщиков теперь придется заплатить хозяевам. В данном случае убыток, которые причинили недобросовестные граждане, составил 10 тысяч рублей.

Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» напоминает, что о случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии Россети Сибирь: 8 800 1000 380 или в ближайшее территориальное подразделение компании.