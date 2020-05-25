Путь к успеху: «Алтайкрайэнерго» отмечает 55-летний юбилей

Юбилей нашей компании неразрывно связан с историей всей энергетической отрасли Алтайского края. Вместе со всей страной, пройдя все этапы ее развития и экономических реформ, мы смело вступили в ответственный и необходимый период преобразований. Несомненно, наша компания на сегодняшний день создает мощные и динамичные стимулы для повышения эффективности производственной деятельности, а значит и дополнительные импульсы успешному развитию всего региона.

В летопись успехов и побед мы с вами вписали не одну яркую страницу. Предприятие прошло непростой путь, достойно отвечая на все вызовы современности. Мы реализовываем инновационные проекты, расширяем зону деятельности, оперативно устраняем неисправности на энергообъектах, открываем дополнительные офисы обслуживания потребителей электроэнергии, заключаем долгосрочные договоренности с надежными партнерами. И это в сложный экономический период для всей нашей страны. Деятельность «Алтайкрайэнерго» положительно отмечается на федеральном уровне. У нас появляются новые достижения. Так, например, окончание 2019 года ознаменовалось очередным поводом для истинной гордости: мы заняли 4 место по России в рейтинге электросетевых компаний по уровню энергетической эффективности и стали лучшим энергопредприятием в Алтайском крае, добившемся наибольшего снижения потерь!

Наша компания подает пример социально ответственного бизнеса, заботясь о постоянном повышении квалификации своих сотрудников и их благополучии. Это привело к тому, что АО «СК Алтайкрайэнерго» впервые за годы существования предприятия Указом Губернатора Алтайского края присвоен статус «Социально ответственный работодатель». Безусловно, именно наши люди, увеличивая масштабы задач, определяют этапы поступательного развития. За скупыми пунктами четкообоснованных проектов и строгими цифрами финансовых отчетов в «Алтайкрайэнерго» стоит человеческий фактор. Наших специалистов отличают неугасаемая энергия созидания, преданность своему делу, самоотверженность и умение в любых условиях брать на себя ответственность за сложнейшие и крайне оперативные решения. Убежден, что творческий подход, сплоченность и слаженность нашей команды помогут и впредь воплощать новые идеи и будут служить надежной гарантией процветания компании.

Переворачивая страницу истории, мы опираемся на прошлое и берем опыт для будущего. Мы свято чтим свои профессиональные традиции, берущие начало в 1965 году. Сегодня мы адресуем тем, кто стоял у истоков основания предприятия слова признательности. Вы, наши уважаемые ветераны, стали надежной опорой для молодого поколения энергетиков. Сейчас уже можно с уверенностью сказать: энергосистема «Алтайкрайэнерго» достойно прошла испытание временем, доказав прочность своих традиций, незыблемость профессиональных принципов.

Благодарю вас за непростой труд, высочайшую ответственность, целеустремленность, любовь к работе и за все, что вы делаете для развития компании. Желаю вам новых достижений, успешной реализации всего намеченного, доброго здоровья, счастья и благополучия!

С уважением,

генеральный директор Сергей Николаевич Приб