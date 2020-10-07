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Путь к успеху: в Славгороде стартует эстафета юбилейного огня энергетиков «Алтайкрайэнерго»

Одна из ведущих энергокомпаний Алтайского края 25 мая отметила 55-летие со дня своего создания. Завершение юбилейного года предприятия ознаменуется эстафетой юбилейного огня энергетиков «Алтайкрайэнерго», которая стартует в филиале «Славгородские МЭС».

Юбилейный факел
Юбилейный факел
Фото АО "Алтайкрайэнерго"

«Славгородские электрические сети» образованы в 1929 году. Это одно из старейших предприятий региона, занимающееся электроснабжением юридических и физических лиц, а также обслуживанием подстанций, воздушных и кабельных линий.

Юбилейный факел
Юбилейный факел
Фото АО «Алтайкрайэнерго»

Первыми юбилейный факел понесут пять ветеранов предприятия:

  • начальник Славгородского участка Сергей Гатилов,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Земляков,
  • инженер производственно-технической службы Светлана Берх,
  • машинист автовышки и автогидроподъемника Николай Трофимов,
  • бухгалтер-кассир Ольга Дергилева.

Старт эстафеты состоится в четверг, 8 октября, в 13−00 часов в Славгороде на месте бывшей первой подстанции по улице Володарского, 192

Лучшие сотрудники девяти филиалов и аппарата управления компании пронесут факел по всему Алтайскому краю.

Завершится эстафета 22 декабря в день профессионального праздника энергетиков.

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