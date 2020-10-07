Путь к успеху: в Славгороде стартует эстафета юбилейного огня энергетиков «Алтайкрайэнерго»

«Славгородские электрические сети» образованы в 1929 году. Это одно из старейших предприятий региона, занимающееся электроснабжением юридических и физических лиц, а также обслуживанием подстанций, воздушных и кабельных линий.
Первыми юбилейный факел понесут пять ветеранов предприятия:
- начальник Славгородского участка Сергей Гатилов,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Земляков,
- инженер производственно-технической службы Светлана Берх,
- машинист автовышки и автогидроподъемника Николай Трофимов,
- бухгалтер-кассир Ольга Дергилева.
Старт эстафеты состоится в четверг, 8 октября, в 13−00 часов в Славгороде на месте бывшей первой подстанции по улице Володарского, 192
Лучшие сотрудники девяти филиалов и аппарата управления компании пронесут факел по всему Алтайскому краю.
Завершится эстафета 22 декабря в день профессионального праздника энергетиков.