Путь в профессию: 46 студентов проходят практику в «Алтайэнерго»

Такая форма взаимодействия с профильными факультетами учебных заведений региона за несколько лет завоевала заслуженную популярность среди будущих энергетиков. Масштабный проект Россети Сибирь для них — возможность познакомиться на практике с выбранной специальностью, попробовать свои силы, определиться с потенциальным местом трудоустройства и подработать.
На торжественном открытии седьмого сезона энергоотрядовцев, одетых в корпоративную форму, приветствовал директор Алтайского филиала Россети Сибирь Николай Пантелеев. Он поздравил ребят с выбором профессии, подчеркнув, что энергетика — основная, базовая отрасль, которая дает возможность развиваться всем остальным отраслям экономики любого государства.
Николай Пантелеев,
директор Алтайского филиала Россети Сибирь:
Для вас мы определили наставниками самых опытных специалистов электросетевого комплекса. Они помогут узнать все тонкости профессии, и приобщат к лучшим традициям предприятия. Наставники научат вас применять полученные знания на практике, а потом лучшие энергоотрядовцы будут включены в профессиональный кадровый резерв нашего предприятия.
Воспринимайте энергоотряд не только как шанс подработать, — напутствовал бойцов председатель совета молодых специалистов, начальник управления организации ремонтов Константин Климов. — Учитесь всему, смотрите во все глаза! Вам будут показывать и рассказывать то, что вы не найдете ни в одном учебнике. И, конечно, не забывайте о технике безопасности — в энергетике это одно из главных условий успешной работы.
В настоящее время, сдав экзамен по электробезопасности, ребята разъехались к местам работы — в районы электрических сетей и технические службы производственных отделений. Территории определены с учетом их пожеланий.