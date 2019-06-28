Путь в профессию: 46 студентов проходят практику в «Алтайэнерго»

В разгар летней ремонтной кампании на энергообъектах Алтайского филиала Россети Сибирь появятся дополнительные рабочие руки — с 1 июля к работе приступают 46 бойцов энергоотряда.

Такая форма взаимодействия с профильными факультетами учебных заведений региона за несколько лет завоевала заслуженную популярность среди будущих энергетиков. Масштабный проект Россети Сибирь для них — возможность познакомиться на практике с выбранной специальностью, попробовать свои силы, определиться с потенциальным местом трудоустройства и подработать.

На торжественном открытии седьмого сезона энергоотрядовцев, одетых в корпоративную форму, приветствовал директор Алтайского филиала Россети Сибирь Николай Пантелеев. Он поздравил ребят с выбором профессии, подчеркнув, что энергетика — основная, базовая отрасль, которая дает возможность развиваться всем остальным отраслям экономики любого государства.

Николай Пантелеев,

директор Алтайского филиала Россети Сибирь:

Для вас мы определили наставниками самых опытных специалистов электросетевого комплекса. Они помогут узнать все тонкости профессии, и приобщат к лучшим традициям предприятия. Наставники научат вас применять полученные знания на практике, а потом лучшие энергоотрядовцы будут включены в профессиональный кадровый резерв нашего предприятия.

Воспринимайте энергоотряд не только как шанс подработать, — напутствовал бойцов председатель совета молодых специалистов, начальник управления организации ремонтов Константин Климов. — Учитесь всему, смотрите во все глаза! Вам будут показывать и рассказывать то, что вы не найдете ни в одном учебнике. И, конечно, не забывайте о технике безопасности — в энергетике это одно из главных условий успешной работы.

В настоящее время, сдав экзамен по электробезопасности, ребята разъехались к местам работы — в районы электрических сетей и технические службы производственных отделений. Территории определены с учетом их пожеланий.