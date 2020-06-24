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Жизнь

Путешественник попробовал проехать Алтайский край в вагоне с углем

Автостопом по железной дороге отправляется в свои поездки путешественник Владимир Горшков. Личную страничку в «ВК» он ведет под ником Pucheglazij Krasavec. Там Владимир поделился воспоминаниями о том, как совсем недавно проехал Алтайский край в вагоне с углем.

Путешественник по рельсам Владимир Горшков.
Путешественник по рельсам Владимир Горшков.
Личная страница "ВК"

Железнодорожный блогер планировал доехать от станции «Алтайская площадка» до Новокузнецка. Но не вышло.

«Плечо короткое, 250 километров. Когда брал состав, немного смутила его длина — было всего вагонов 30−35. И мои опасения подтвердились на станции в городке через 70 километров, под названием — Заринск», — пишет он в посте.

После этого у Владимира начались приключения — побег от военизированной охраны по станции, долгий пеший путь до федеральной трассы и ночевка в кустах. Отмыться от угля помогли местные жители, а до Новокузнецка путешественник добрался на фуре.

«Водитель сначала подумал, что я весь грязный и не хотел брать далеко, но позже понял, что это татуировки, а не грязь. В итоге часа через три я топал уже по городу, жуя батон хлеба с дешёвым майонезом», — рассказывает парень.

Судя по сторис в инстаграме, сегодня желдорстопер уже в Забайкальском крае. Его конечная точка — озеро Джека Лондона в Магаданской области. Путешественнику можно помочь, отправив донат. Все данные есть на его страницах в социальных сетях.

Таким способом Владимир путешествует уже третий год. Первый маршрут — Петербург — Алтай, если быть точнее, перевал Чике-Таман. Также Горшков автостопил по Беларуси, Абхазии, Казахстану, бывал на Дальнем Востоке.

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