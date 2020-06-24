Путешественник попробовал проехать Алтайский край в вагоне с углем

Железнодорожный блогер планировал доехать от станции «Алтайская площадка» до Новокузнецка. Но не вышло.
«Плечо короткое, 250 километров. Когда брал состав, немного смутила его длина — было всего вагонов 30−35. И мои опасения подтвердились на станции в городке через 70 километров, под названием — Заринск», — пишет он в посте.
После этого у Владимира начались приключения — побег от военизированной охраны по станции, долгий пеший путь до федеральной трассы и ночевка в кустах. Отмыться от угля помогли местные жители, а до Новокузнецка путешественник добрался на фуре.
«Водитель сначала подумал, что я весь грязный и не хотел брать далеко, но позже понял, что это татуировки, а не грязь. В итоге часа через три я топал уже по городу, жуя батон хлеба с дешёвым майонезом», — рассказывает парень.
Судя по сторис в инстаграме, сегодня желдорстопер уже в Забайкальском крае. Его конечная точка — озеро Джека Лондона в Магаданской области. Путешественнику можно помочь, отправив донат. Все данные есть на его страницах в социальных сетях.
Таким способом Владимир путешествует уже третий год. Первый маршрут — Петербург — Алтай, если быть точнее, перевал Чике-Таман. Также Горшков автостопил по Беларуси, Абхазии, Казахстану, бывал на Дальнем Востоке.