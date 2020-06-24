Путешественник попробовал проехать Алтайский край в вагоне с углем

Автостопом по железной дороге отправляется в свои поездки путешественник Владимир Горшков. Личную страничку в «ВК» он ведет под ником Pucheglazij Krasavec . Там Владимир поделился воспоминаниями о том, как совсем недавно проехал Алтайский край в вагоне с углем.