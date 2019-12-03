Путин дал добро на запрет гаджетов без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нельзя будет продавать гаджеты без российских программ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 июля 2020 года в России нельзя будет продавать некоторые «технически сложные товары» без предустановленного российского программного обеспечения.

Предполагается, что закон будет распространяться на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Точный список предстоит определить правительству РФ.

В основу документа легла ситуация с китайской компанией Huawei, когда американское правительство ввело санкции и ограничило доступ к программному обеспечению производителя, пишет ТАСС со ссылкой на члена комитета по экономической политике Совфеда РФ Алексея Синицына.

В Госдуму также внесли законопроект об ответственности за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО. Нарушителям грозят штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Рассматривать такие дела будет Роспотребнадзор.