Разбор. Путин решил смягчить наказание за экстремизм. Как это будет работать?

После того, как Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении «экстремистской» 282-й статьи УК РФ, в интернете и СМИ разгорелась дискуссия по поводу того, как это будет работать и что будет с теми, кого уже судят или осудили. Altapress.ru собрал всю актуальную на данный момент информацию.

Статью об экстремизме действительно смягчили?

Пока нет. Президент предлагает изменить часть 1 статьи 282 УК РФ. Уголовная ответственность за экстремизм в интернете и СМИ будет наступать только после того, как человека уже наказали за это административно, причем в течение одного года.

Чтобы закон был принят, он должен пройти четыре стадии рассмотрения в Госдуме, затем пройти в Совфеде, попасть на подпись к президенту и через какое-то время быть опубликованным. На это могут уйти месяцы.

Какое наказание за мемы будет грозить после вступления поправок в силу?

В первый раз будет административная ответственность по новой статье 20.3.1 КоАП. Она предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо до 100 часов обязательных работ, либо арест на срок до 15 суток.

Если в течение года после получения наказания в силу оперативники найдут новые мемы или кто-то пожалуется на новые экстремистские публикации, то, как и сейчас, придется отвечать по ч. 1. ст. 282 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Если в экстремизме обвинят юридическое лицо, то ему назначат штраф от 50 до 500 тысяч рублей (уголовной ответственности для юрлиц за это нет).

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За публикацию нескольких мемов будет сразу светить уголовная статья?

Нет. По КоАП могут наказать и за несколько картинок сразу. Уголовное преследование будет грозить только за те экстремистские посты, которые будут опубликованы после вступления решения об административном наказании в силу в течение года.

Если с момента отбытия первого наказания пройдет больше года, то за экстремизм в интернете снова будут судить административно. Кстати, этот вид наказание не предусматривает проведение обыска без согласия обвиняемого. Вносить «в список экстремистов» и блокировать банковские счета в рамках такого дела тоже не будут.

Смягчат ли наказание Мотузной и другим «экстремистам»?

Должны. Согласно ст. 10 УК РФ, изменение закона в сторону смягчения наказания или улучшения положения осужденного имеет обратную силу. То есть, дело можно будет прекратить на стадии следствия либо в суде. А уже осужденные по ч. 1 ст. 282 люди смогут подать в суд ходатайство о пересмотре приговора.

Как сообщил altapress.ru адвокат правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков, впервые осужденные «экстремисты» не будут иметь права на реабилитацию, но судимость будет снята.

Мария Мотузная и адвокат Алексей Бушмаков. altapress.ru

Под вопросом остается ситуация с людьми, которых уже привлекали административно за пропаганду экстремизма, нацизма или распространение экстремистских материалов.

Кроме того, Марию Мотузную судят еще и по статье за оскорбление чувств верующих. В этой части для нее никакого смягчения не будет. Но и реальное наказание с учетом смягчения ей, скорее всего, не грозит. Даже если президентские поправки не успеют вступить в силу до приговора, его можно будет пересмотреть.

Какие подводные камни есть у этого смягчения?

Екатеринбургский адвокат и защитник Марии Мотузной Алексей Бушмаков заявил, что в целом позитивно относится к инициативе президента. Но если на этом все поправки в экстремистском законодательстве закончатся, будет «не очень хорошо».

Алексей Бушмаков,

адвокат:

Потому что сейчас дают условные сроки, а после принятия поправок, я уверен, людей реально будут лишать свободы, так как это будет рецидив. Я считаю, что наказывать за мысли, слова и мемасики уголовно в принципе нельзя, если они не повлекли причинения какого-либо вреда. И нужно убрать из УК РФ и статью об оскорблении чувств верующих.

Адвокат Алексей Бушмаков. altapress.ru

Некоторые правозащитники в беседе с «Интерфаксом» заявили, что из 282-й статьи как минимум нужно переместить в КоАП формулировку «унижение достоинства». А загадочную «принадлежность к какой-либо социальной группе» убрать вовсе, потому что никто не понимает, что имеется ввиду.

Кроме того, никак не затронута ст. 280 УК РФ, устанавливающая ответственность за публичные призывы к экстремистской деятельности. По ней легко можно квалифицировать действия, которые входят в 282-ю статью.

Почему Путин решил смягчить статью?

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, президент намерен «исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Также глава государства обратил внимание на Пленум Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 года. Этот документ в том числе указывает судам на необходимость при правовой оценке действий подсудимого исходить из характера и степени общественной опасности содеянного.