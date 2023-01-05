5 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Путин исполнил мечту девочки, чью открытку выбрал на «Елке желаний»

Президент лично пообщался с 8-летней Агатой Былковой из Курганской области, — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru
kremlin.ru

По телефону Агата рассказала, что вместе с родителями побывала в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск», который находится в Ямало-ненецком автономном округе.

Девочка увидела северное сияние и покаталась на оленьей упряжке. Именно такое желание Агата написала в открытке, которая позже оказалась на «елке желаний». Помимо этой открытки, президент выбрал еще две.

Владимир Путин участвует в акции «Елка желаний» уже в пятый раз. Сама «Елка» появилась в 2018 году и быстро распространилась по регионам России. Благодаря акции воплотились в жизнь более 60 тыс. новогодних желаний ребят со всей страны.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость