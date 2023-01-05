Путин исполнил мечту девочки, чью открытку выбрал на «Елке желаний»

По телефону Агата рассказала, что вместе с родителями побывала в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск», который находится в Ямало-ненецком автономном округе.

Девочка увидела северное сияние и покаталась на оленьей упряжке. Именно такое желание Агата написала в открытке, которая позже оказалась на «елке желаний». Помимо этой открытки, президент выбрал еще две.

Владимир Путин участвует в акции «Елка желаний» уже в пятый раз. Сама «Елка» появилась в 2018 году и быстро распространилась по регионам России. Благодаря акции воплотились в жизнь более 60 тыс. новогодних желаний ребят со всей страны.