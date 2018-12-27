Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
74

Путин встретился с мальчиком, мечтавшим пожать руку президенту

Десятилетний мальчик Коля Кузнецов из Ставропольского края встретился с президентом и пожал ему руку. Это было его заветной мечтой. Путин оставил автограф на спортивной экипировке мальчика и организовал экскурсию по Кремлю, сообщает телеканал «Звезда».

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

Президент оставил автограф на форме Николая для занятий самбо. По словам мамы ребенка, подписанную футболку он наденет на первые соревнования после победы над своей болезнью, у него острый миелобластный лейкоз.

Николаю провели экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, рассказали о Парадном тронном зале, а также Александровском и Андреевском залах.

Мальчик признался, что он первый раз в Москве и еще ничего не успел увидеть. На что Путин предложил организовать для Коли экскурсию по новогодней столице.

5 декабря глава РФ посетил форум добровольцев России, где осмотрел стенды благотворительных проектов и решил принять участие в проекте «Мечтай со мной», который помогает исполнить желания тяжелобольных детей.

Президент исполнил желания уже четверых детей — Вероники, которая побывала на экскурсии по киностудии «Мосфильм», Артема, увидевшего Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, 17-летней Регины, которая взяла интервью у Путина, и Арслана, попавшего на президентский лайнер.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость