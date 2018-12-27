Путин встретился с мальчиком, мечтавшим пожать руку президенту

Президент оставил автограф на форме Николая для занятий самбо. По словам мамы ребенка, подписанную футболку он наденет на первые соревнования после победы над своей болезнью, у него острый миелобластный лейкоз.
Николаю провели экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, рассказали о Парадном тронном зале, а также Александровском и Андреевском залах.
Мальчик признался, что он первый раз в Москве и еще ничего не успел увидеть. На что Путин предложил организовать для Коли экскурсию по новогодней столице.
5 декабря глава РФ посетил форум добровольцев России, где осмотрел стенды благотворительных проектов и решил принять участие в проекте «Мечтай со мной», который помогает исполнить желания тяжелобольных детей.
Президент исполнил желания уже четверых детей — Вероники, которая побывала на экскурсии по киностудии «Мосфильм», Артема, увидевшего Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, 17-летней Регины, которая взяла интервью у Путина, и Арслана, попавшего на президентский лайнер.