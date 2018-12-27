Путин встретился с мальчиком, мечтавшим пожать руку президенту

Десятилетний мальчик Коля Кузнецов из Ставропольского края встретился с президентом и пожал ему руку. Это было его заветной мечтой. Путин оставил автограф на спортивной экипировке мальчика и организовал экскурсию по Кремлю, сообщает телеканал «Звезда».