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16 марта
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Жизнь

Путин исполнил мечту школьника из Сибири

Школьник из Красноярска Александр Ременников получил набор юного химика от президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора края.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

В конце декабря 2018 года 13-летний школьник написал президенту письмо с просьбой подарить такой набор, чтобы проводить химические опыты дома. В письме Саша рассказал, что учится хорошо и увлекается химией.

«Президент не оставил без внимания это трогательное послание, отметив успехи мальчика в учебе, олимпиадах, конкурсах, выставках и социальных проектах. Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 13-летнему Александру Ременникову от имени президента России Владимира Путина подарок — набор юного химика», — говорится в сообщении.

Подарок вручили в детском технопарке «Кванториум». Его младший брат от главы государства вручили мягкую игрушку в виде талисмана Всемирных студенческих игр и сувенирную продукцию Универсиады-2019.

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