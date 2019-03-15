Путин исполнил мечту школьника из Сибири

В конце декабря 2018 года 13-летний школьник написал президенту письмо с просьбой подарить такой набор, чтобы проводить химические опыты дома. В письме Саша рассказал, что учится хорошо и увлекается химией.
«Президент не оставил без внимания это трогательное послание, отметив успехи мальчика в учебе, олимпиадах, конкурсах, выставках и социальных проектах. Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 13-летнему Александру Ременникову от имени президента России Владимира Путина подарок — набор юного химика», — говорится в сообщении.
Подарок вручили в детском технопарке «Кванториум». Его младший брат от главы государства вручили мягкую игрушку в виде талисмана Всемирных студенческих игр и сувенирную продукцию Универсиады-2019.