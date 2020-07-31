Путин изолировал проблемный химзавод в Сибири

Путин отметил — «груз экологических проблем» накапливался здесь с 1930-годов.

«На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали», — сказал Путин на совещании по экологической ситуации в городе.