Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 июля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Путин изолировал проблемный химзавод в Сибири

Президент РФ Владимир Путин распорядился изолировать промышленную площадку «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин отметил — «груз экологических проблем» накапливался здесь с 1930-годов.

«На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали», — сказал Путин на совещании по экологической ситуации в городе.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что все объекты производства, включая почву и подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами.

Охранять площадку будут бойцы «Росгвардии».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость