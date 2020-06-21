Путин наградил медработников за вклад в борьбу с COVID-19

Медиков наградили почетными грамотами, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, также были присвоены звания Герой Труда, заслуженный врач РФ и заслуженный работник здравоохранения.

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Отдельным распоряжением медицинские работники, внесшие вклад в борьбу с распространением COVID-19, награждены Почетными грамотами и благодарностью президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.