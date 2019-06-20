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Жизнь

Путин не нашел печатных слов, когда узнал о миллиардах коррупционеров

Владимир Путин заявил, что чувствует свою ответственность за коррупцию в стране. Он назвал «безобразием» это явление.

Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
kremlin.ru

Президент подчеркнул, что дела о коррупции должны доводиться до конца, а происходить это должно публично. Также он заявил, что именно по причине его чувства ответственности за подобное взяточничество стало публичным явлением.

«Иначе вы бы ничего не знали — так же, как происходит в некоторых странах до сих пор, так же как у нас бывало», — сказал Путин.

Также президент рассказал о свое реакции после новостей о конфискованных миллиардах коррупционеров. «Нет слов. Печатных, по крайней мере», — заявил он.

Комментируя дело бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, глава государства подчеркнул, что с сотрудников правоохранительных органов и чиновников — особый спрос.

Мне часто говорят: может, это прикроем? Потому что будут вопросы подобные вашим. Если мы имеем дело с наживой за счет граждан, нужно бороться до конца и это делать гласным", — сказал Путин.

По словам президента, деньги, используемые в коррупционных схемах, приходят из бизнеса. «Тут обе стороны виноваты. Куда они уходят? В казну государства», — отметил глава государства.

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