«Путин не просил садиться за руль»: Ефремов обратился с политическим заявлением

Артист Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в Москве, обратился с заявлением к общественности на предмет того, что не видит никакой политики в своем деле.

Как сообщает «Московский комсомолец», адвокат актера Эльман Пашаев отметил, что к нему обращаются за комментариями украинские журналисты, которые считают дело Ефремова «политическим».

«Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», — заявил адвокат.

Он также передал слова Ефремова: «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина», — процитировал Пашаев актера.

Относительно своих выступлений в проекте «Гражданин поэт» Ефремов подчеркнул, что он актер, а не оппозиционер.

По словам Пашаева, Ефремов получал оплату за чтение стихов и не задумывался, что это «чей-то инструмент». Также Ефремов акцентировал внимание на том, что похожие стихотворения в свое время писали и про других политических деятелей и события.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Последний скончался через несколько часов в больнице.

В момент ДТП Михаил Ефремов был пьян. Также экспертиза показала, что в его крови были следы наркотиков. Актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.