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9 апреля
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Жизнь

Путин одобрил выдачу генетических паспортов

В России к 2025 году могут начать выдавать генетические паспорта. Об этом сказано в тексте указа, который подписал президент России Владимир Путин, пишет Ura.ru.

В Лаборатории. Микроскоп.
В Лаборатории. Микроскоп.
СС0

В документе написано, что появление генетических паспортов нужно, прежде всего, потому что для отслеживания химических и биологических рисков требуется «осуществление генетической паспортизации населения и формирование генетического профиля» россиян. Кроме того, согласно указу, в стране планируют создать национальный банк сывороток крови и разработать информационно-аналитическую систему мониторинга инфекционных заболеваний.

В тексте указа не объясняется, что именно будет представлять собой генетический паспорт. Сейчас у экспертов есть две версии, сообщает РБК. Первый вариант — это судебно-медицинский генетический паспорт. Он является набором генетических маркеров, позволяющих установить личность человека. Второй вариант — более подробный перечень данных о гражданине, в котором перечислят особенности его организма, в том числе риски для здоровья.

Базу генетических паспортов планируют создать к 2025 году. По мнению экспертов, оформление документов могут начать с отдельных этносов или пациентов с определенными заболеваниями.

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