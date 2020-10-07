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Жизнь

Путин отказался считать 7 октября национальным праздником

Президент РФ Владимир Путин отказался называть день своего рождения — 7 октября — национальным праздником.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Преувеличивать значение этой даты было бы нескромно, считает глава государства, чем сказа в эксклюзивном интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, которое было показано на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

«Думаю, что в таком режиме каждый человек должен проводить день своего рождения в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения», — ответил Путин на вопрос журналиста о том, почему он избегает публичного обсуждения этого события.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет, пишет Lenta.ru. Он родился в 1952 году в Ленинграде.

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