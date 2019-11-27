Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

С 1 января 2020 года отменят ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На данный момент ежемесячное пособие в размере 50 рублей доступно женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также работающим матерям или другим родственникам, ухаживающим за ребенком.

Кроме того, указ отменяет норму о ежемесячном начислении 50 рублей студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, пишет Газета.Ru.

Уточнение

Тем, кому пособия были назначены до вступления указа в силу, выплаты сохранятся. Это правило также распространяется и на тех, кому они будут назначены при рождении ребенка до 1 января 2020 года.

«Позор»

Первый зампредседателя думского Комитета по контролю и регламенту, заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов в эфире НСН назвал 50-рублёвые пособия «позорной и лукавой якобы поддержкой».

«С этим давно надо было покончить. Но отмена 50-рублёвой компенсации не означает отмену поддержки наших мамочек и их детей. Уверен, что теперь будет реальная поддержка. Есть на то замыслы правительства. Не 50 рублей, а МРОТ должен выплачиваться в таких случаях. Это, например, в Москве от 10 тыс. до 15 тыс. рублей», — отметил депутат.

Но решение о повышении пособия на поддержку семей ещё не принято, поэтому граждане на правительство должны оказывать давление политическими средствами, добавил Нилов.