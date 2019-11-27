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Жизнь

Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

С 1 января 2020 года отменят ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0

Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На данный момент ежемесячное пособие в размере 50 рублей доступно женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также работающим матерям или другим родственникам, ухаживающим за ребенком.

Кроме того, указ отменяет норму о ежемесячном начислении 50 рублей студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, пишет Газета.Ru.

Уточнение

Тем, кому пособия были назначены до вступления указа в силу, выплаты сохранятся. Это правило также распространяется и на тех, кому они будут назначены при рождении ребенка до 1 января 2020 года.

«Позор»

Первый зампредседателя думского Комитета по контролю и регламенту, заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов в эфире НСН назвал 50-рублёвые пособия «позорной и лукавой якобы поддержкой».

«С этим давно надо было покончить. Но отмена 50-рублёвой компенсации не означает отмену поддержки наших мамочек и их детей. Уверен, что теперь будет реальная поддержка. Есть на то замыслы правительства. Не 50 рублей, а МРОТ должен выплачиваться в таких случаях. Это, например, в Москве от 10 тыс. до 15 тыс. рублей», — отметил депутат.

Но решение о повышении пособия на поддержку семей ещё не принято, поэтому граждане на правительство должны оказывать давление политическими средствами, добавил Нилов.

«Это правительство, которое представляет раз за разом бюджет накопления резервов вместо того, чтобы выделять средства на решение вопросов, которые ставит президент. Думаю, что предпредвыборый год заставит и правительство сделать реальным МРОТ, т. е. 31 тысячу рублей. Мы предлагали не до полутора, а до трёх лет выплачивать пособие, естественно, привязав его к сегодняшним ценам и тарифам. Но многое зависит от воздействия наших граждан на правительство путем голосования на выборах», — заключил депутат.

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