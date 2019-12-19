Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 декабря -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Путин ответил на вопрос, можно ли лечить больных детей в России бесплатно

Во время 15-й пресс-конференции Владимир Путину задали вопрос о больных детях и о том, возможна ли их и реабилитация и лечение бесплатно, сообщает «Пятый канал».

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная.
СС0

Глава государства заявил, что уровень детской смертности в стране снизился за последние годы. Он отметил, что для улучшения демографических показателей в России государство предпринимает соответствующие меры. В их числе — внесение государством взноса по ипотеке в размере 450 тыс. рублей при рождении в семье третьего ребенка.

Говоря о детской смертности, Владимир Путин подчеркнул, что в России медицинская помощь должна быть оказана гражданам бесплатно. Но вместе с этим нельзя не учесть того, что к ребенку необходимо особое отношение и внимание.

«В целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе детей и, прежде всего, детей. В подавляющем большинстве случаев так и происходит», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что в области оказания медицинской помощи детям уже ввели некоторые изменения. Так, в частности, в отдельную категорию выделили детские рецептуры.

Что касается телепрограмм, нацеленных на собрание денежных средств для помощи детям, то, по мнению Путина, они не влияют на общую ситуацию в стране. Он отметил, что необходимо настраивать работу по детской медицине в целом и выводить ее на более высокий уровень.

«Хотя помощь, одному-двум детям тоже важна. Если спасаем жизнь хотя бы одного человека, это уже здорово, уже Господь вас отметит», — заявил Путин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость