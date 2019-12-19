Путин ответил на вопрос, можно ли лечить больных детей в России бесплатно

Глава государства заявил, что уровень детской смертности в стране снизился за последние годы. Он отметил, что для улучшения демографических показателей в России государство предпринимает соответствующие меры. В их числе — внесение государством взноса по ипотеке в размере 450 тыс. рублей при рождении в семье третьего ребенка.
Говоря о детской смертности, Владимир Путин подчеркнул, что в России медицинская помощь должна быть оказана гражданам бесплатно. Но вместе с этим нельзя не учесть того, что к ребенку необходимо особое отношение и внимание.
«В целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе детей и, прежде всего, детей. В подавляющем большинстве случаев так и происходит», — подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что в области оказания медицинской помощи детям уже ввели некоторые изменения. Так, в частности, в отдельную категорию выделили детские рецептуры.
Что касается телепрограмм, нацеленных на собрание денежных средств для помощи детям, то, по мнению Путина, они не влияют на общую ситуацию в стране. Он отметил, что необходимо настраивать работу по детской медицине в целом и выводить ее на более высокий уровень.
«Хотя помощь, одному-двум детям тоже важна. Если спасаем жизнь хотя бы одного человека, это уже здорово, уже Господь вас отметит», — заявил Путин.