Путин, пенсионная реформа, 7 браков: о чем рассказал Киселев и почему Дудя ругают за это интервью

Телеведущий, глава агенства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев дал интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю. По требованию Киселева видеоролик сделан без монтажа. Телеведущий рассказал, как относится к Владимиру Путину, почему поддерживает пенсионную реформу и как получилось, что он женат в восьмой раз.

О чем Дмитрий Киселев рассказал Юрию Дудю?

Киселев заявил, что «по-христиански» любит Владимира Путина и считает, что президент «сохранил наше государство». По мнению телеведущего, решения президента улучшили жизнь в России.

«Он здесь — я понимаю, что вы сейчас уцепитесь за это слово — настоящий отец», — цитирует Киселева tjournal.ru.

По его мнению, конструкция российской власти неверна: из нее можно убрать пост премьер-министра. Правительство должен возглавлять президент, пишет tsargrad.tv.

Владимир Путин и Дмитрий Киселев. kremlin.ru

Киселев также предложил внести изменения в Гражданский кодекс и ввести понятие «гражданский союз»:

«…То есть это не однополый брак, а гражданский союз. Таким образом мы уберем все претензии ЛГБТ, что у нас нельзя однополые браки», — цитирует «Дождь».

Телеведущий объяснил, почему поддерживает пенсионную реформу: «В России нет других вариантов», — считает он.

Дмитрий Киселев на заседании Совета по русскому языку. kremlin.ru

Наконец, Киселев прокомментировал и свою личную жизнь. Популярный телеведущий женат. До этого брака он женился 7 раз:

«Я регистрировал свои юношеские увлечения. В 23 я был уже трижды разведен, а первый раз я женился в 18 лет на девушке, с которой мы родились в один день и в один год. Она была моей первой женщиной, а я был ее первым мужчиной. Мне казалось, что если это любовь — это навсегда», — сказал Дмитрий Киселев.

Дмитрий Киселев. www.youtube.com

За что Юрия Дудя критикуют в интервью с Дмитрием Киселевым?

Ролик с Дмитрием Киселевым через несколько часов после публикации посмотрели более 1 млн человек. Многие пользователи в комментариях отмечают, что Юрию Дудю не удалось задать собеседнику достаточно острые вопросы и вывести из зоны комфорта.

«Киселев уделал Дудя. Закрылся и легко отбился от поверхностных вопросов», — пишет в комментариях под роликом Святослав Белов.

«При всей неприязни к гостю, Дудь разбесил больше. Куча беззубых вопросов „в молоко“, отвратительная подготовка к интервью и неумение оперативно среагировать в моментах, когда Киселёв начинает сруливать с вопроса. Чистая победа Киселева», — комментирует re: quest.

«Как можно было умудриться показать Киселёва вполне себе хорошим парнем (пусть и со своим мнением), а самому оказаться шутом гороховым, путаться в вопросах, несколько раз ошибиться в фактах и вообще?» — восклицают в telegram-канале «Планерка».