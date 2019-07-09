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Жизнь

Путин подарил школьнику из Сибири щенка

Школьник из Красноярска Арсений Федоров получил в подарок от Владимира Путина щенка золотистого ретривера, сообщает ТАСС. О нем мальчик попросил президента в письме.

Щенки.
Щенки.
СС0.

Школьнику 12 лет. Подарок от имени президента ему вручила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

РИА Новости сообщает, что мальчик написал письмо президенту после Нового года. Он рассказал, что верит, что «чудеса сбываются», и хочет, чтобы у него был добрый друг.

У мальчика есть расстройство аутистического спектра, уточняет newslab.ru. Арсений Федоров учится в школе по адаптированной программе и получает психолого-педагогическую и социальную помощь в центре «Необыкновенный ребенок». Мальчик увлекается велосипедной ездой, плаванием и горнолыжным спортом.

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