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20 марта
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Жизнь

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Девочка. Ребенок.
Девочка. Ребенок.
СС0

В указе отмечается, что выплата устанавливается с 1 января 2020 и предоставляется в размере 50% от величины детского прожиточного минимума, предусмотренного законодательством регионов. В среднем по стране это порядка 5500 рублей.

«Пособие будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией», — ранее отметил глава государства во время послания Федеральному собранию.

Чтобы получать такую выплату, достаточно подать заявление через многофункциональный центр или портал Госуслуг, а также указать свой легальный, официальный доход.

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