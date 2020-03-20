Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что выплата устанавливается с 1 января 2020 и предоставляется в размере 50% от величины детского прожиточного минимума, предусмотренного законодательством регионов. В среднем по стране это порядка 5500 рублей.

«Пособие будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией», — ранее отметил глава государства во время послания Федеральному собранию.

Чтобы получать такую выплату, достаточно подать заявление через многофункциональный центр или портал Госуслуг, а также указать свой легальный, официальный доход.