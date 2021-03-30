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Жизнь

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент страны Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на военную службу. Документ размещен 29 марта на сайте президента.

Армия России. Военные.
Армия России. Военные.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Призывные пункты в военкоматах будут работать по всей стране с 1 апреля по 15 июля. За три с половиной месяца армию пополнят 134 650 новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

Региональным властям и призывным комиссиям дано президентское поручение обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий.

Напомним, что срочная служба в армии сейчас длится 12 месяцев в любом роде войск.

Одновременно Владимир Путин своим указом постановил уволить тех военнослужащих, чей срок службы по призыву к 15 апреля истек.

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