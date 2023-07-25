Путин подписал закон о запрете смены пола

Закон запрещает проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, в том числе применять соответствующие лекарства.
Согласно документу, смена пола одного из супругов будет считаться основанием для аннулирования с ним брака. Также лица, изменившие пол, не смогут быть усыновителями и опекунами детей.
Исключением становятся операции, направленные на лечение врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.
Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебными комиссиями больниц, подведомственных Минздраву.
"Новые нормы будут способствовать защите конституционных нравственных и семейных устоев российского общества, а также сохранению здоровья российских граждан, прежде всего, детей", - отмечается в сопроводительных документах.
Закон вступает в силу со дня его опубликования. Новые нормы не будут касаться лиц, изменивших пол до вступления закона в силу.