25 июля
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Жизнь

Путин подписал закон о запрете смены пола

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о введении в России запрета на операции по смене пола. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Закон запрещает проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, в том числе применять соответствующие лекарства.

Согласно документу, смена пола одного из супругов будет считаться основанием для аннулирования с ним брака. Также лица, изменившие пол, не смогут быть усыновителями и опекунами детей.

Исключением становятся операции, направленные на лечение врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебными комиссиями больниц, подведомственных Минздраву.

"Новые нормы будут способствовать защите конституционных нравственных и семейных устоев российского общества, а также сохранению здоровья российских граждан, прежде всего, детей", - отмечается в сопроводительных документах.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Новые нормы не будут касаться лиц, изменивших пол до вступления закона в силу.

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