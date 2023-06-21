Молодым россиянам хотят компенсировать половину аренды жилья. Но есть нюанс

Согласно новой программе, людям до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье.
При этом участник программы должен будет параллельно копить на первоначальный взнос на покупку своего жилья в новостройке. Это обязательное условие субсидирования.
Таким образом программа направлена на мотивирование молодежи к накоплению первоначального взноса по ипотеке.
Ведомство разрабатывает программу совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Потенциально она сможет охватить 310 тыс. человек ежегодно, добавляют в Минстрое.
Подробности новой меры станут известны в течение ближайших пары месяцев.
Ранее в России хотели начать выдавать по миллиону рублей на покупку первой машины молодым семьям.