22 мая
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В России планируют выдавать деньги на покупку первой машины

В России хотят начать выдавать по миллиону рублей на покупку первой машины молодым семьям. Об этом сообщают "Известия".

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Соответствующие льготы хотят реализовать в рамках программы семейного сертификата на покупку первой машины. Законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР.

Сертификатом смогут воспользоваться молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит 1 млн рублей.

На полученные деньги молодая семья сможет приобрести автомобиль только российского автопрома.

Продать машину супруги могут только через пять лет. Это обусловлено тем, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету.

Ранее в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю.

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