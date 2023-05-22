В России планируют выдавать деньги на покупку первой машины

В России хотят начать выдавать по миллиону рублей на покупку первой машины молодым семьям. Об этом сообщают "Известия" .

Соответствующие льготы хотят реализовать в рамках программы семейного сертификата на покупку первой машины. Законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР.

Сертификатом смогут воспользоваться молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит 1 млн рублей.

На полученные деньги молодая семья сможет приобрести автомобиль только российского автопрома.

Продать машину супруги могут только через пять лет. Это обусловлено тем, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету.

Ранее в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю.