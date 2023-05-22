22 мая
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Жизнь

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю для укрепления экономики. Об этом сказано в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову, сообщают "Известия".

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

По мнению авторов инициативы, шестидневная рабочая неделя поможет укрепить российскую экономику, которая ослабла после введения большого количества ограничительных мер.

Инициаторы уверены, что увеличение рабочих дней поможет реализовать задачи, установленные президентом РФ Владимиром Путиным на 2023 год. В частности, это достижение технологического прогресса и прорыва в промышленности.

В ассоциации также напомнили, что это вполне осуществимо, так как в годы Великой Отечественной войны россияне уже работали по шесть и даже семь дней в неделю.

Ранее в Госдуме предложили россиянам работать до обеда в пятницу.

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