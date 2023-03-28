В Госдуме предложили россиянам работать до обеда в пятницу

Сократить рабочую неделю до 36 часов без урезания зарплаты сотрудникам предложила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Главная идея Бессараб — сделать пятницу сокращенным рабочим днем, чтобы сотрудники работали до обеда.

Депутат уверена, что сокращение рабочих часов не скажется на продуктивности сотрудников. Более того сохранится возможность делить 24-часовой рабочий день на три смены по 8 часов.

Такой график устроит и сотрудников, и работодателей. По словам Бессараб, многие работодатели уже отпускают своих сотрудников после обеда по пятницам.

На данный момент по нынешнему Трудовому кодексу норма рабочих часов в неделю должна составлять не более 40 часов.

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