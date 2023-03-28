В Госдуме предложили россиянам работать до обеда в пятницу

Главная идея Бессараб — сделать пятницу сокращенным рабочим днем, чтобы сотрудники работали до обеда.
Депутат уверена, что сокращение рабочих часов не скажется на продуктивности сотрудников. Более того сохранится возможность делить 24-часовой рабочий день на три смены по 8 часов.
Такой график устроит и сотрудников, и работодателей. По словам Бессараб, многие работодатели уже отпускают своих сотрудников после обеда по пятницам.
На данный момент по нынешнему Трудовому кодексу норма рабочих часов в неделю должна составлять не более 40 часов.
Ранее в Госдуме предложили разрешить вооружать продавцов магазинов.