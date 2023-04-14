Пользоваться «Пушкинской картой» в зоопарках предложили в Молодежном парламенте Барнаула

Члены молодежного парламента Алтайского края предложили расширить возможности использования «Пушкинской карты». Например, оплачивать ей билеты в зоопарк. Парламентарии проголосовали за то, чтобы направить данное предложение в правительство Алтайского края.

В данный момент билеты в зоопарк нельзя оплатить «Пушкинской картой». Это связано с тем, что зоопарки относятся не к культурным, а к развлекательным учреждениям.

Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев поддержал эту идею. Он заявил, что зоопарк — это тот же музей, но под открытым небом. Также он подчеркнул, что учреждение не только сохраняет видовое разнообразие, но и старается передать «дух сельского быта».

Член МПАК, депутат Барнаульской госдумы Николай Савинский напомнил, что «лебеди» с путепровода на Новом рынке переехали именно в зоопарк. Поэтому его можно отнести к культурным учреждениям.

Ранее три учреждения из Алтайского края стали участниками «Пушкинской карты». Это культурные учреждения из Змеиногорска, а также Панкрушихинского и Рубцовского районов.