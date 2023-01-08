В сельские кинотеатры на Алтае молодежь сможет ходить бесплатно

Еще три учреждения из Алтайского края стали участниками «Пушкинской карты». Это культурные учреждения из Змеиногорска, а также Панкрушихинского и Рубцовского районов.

В сельских кинозалах по «Пушкинской карте» теперь можно посмотреть кинопремьеры, а в музее посетить интересные экспозиции.

Всего в Алтайском крае 72 учреждения из 8 городов и 11 районов работают по «Пушкинской карте». В 2023 году баланс карты вновь составит 5 тыс. рублей, ее можно получить в приложении Госуслуги «Культура» или в отделении Почта банка.

Государственная программа, направленная на приобщение молодежи к культуре, дает возможность гражданам в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, выставки, музеи. Есть в этом списке и кинотеатры.

Из 5 тыс. рублей, доступных каждому обладателю «Пушкинской карты» на год, на кино можно потратить 2 тыс.