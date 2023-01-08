8 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В сельские кинотеатры на Алтае молодежь сможет ходить бесплатно

Еще три учреждения из Алтайского края стали участниками «Пушкинской карты». Это культурные учреждения из Змеиногорска, а также Панкрушихинского и Рубцовского районов.

Кинотеатр. Зал
Кинотеатр. Зал
Фото предоставлено Компанией «Киномир»

В сельских кинозалах по «Пушкинской карте» теперь можно посмотреть кинопремьеры, а в музее посетить интересные экспозиции.

Всего в Алтайском крае 72 учреждения из 8 городов и 11 районов работают по «Пушкинской карте». В 2023 году баланс карты вновь составит 5 тыс. рублей, ее можно получить в приложении Госуслуги «Культура» или в отделении Почта банка.

Государственная программа, направленная на приобщение молодежи к культуре, дает возможность гражданам в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, выставки, музеи. Есть в этом списке и кинотеатры.

Из 5 тыс. рублей, доступных каждому обладателю «Пушкинской карты» на год, на кино можно потратить 2 тыс.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость