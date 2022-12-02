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С праздничным ужином. Мастер-класс по интуитивному рисованию проведут в Барнауле

Мастер-класс по интуитивному рисованию «Акварель, глинтвейн и мечты», с созданием карты желаний и праздничным ужином, проведут в Барнауле 15 декабря.

Мастер-класс «Акварель, глинтвейн и мечты» пройдет в Барнауле 15 декабря.
Мастер-класс «Акварель, глинтвейн и мечты» пройдет в Барнауле 15 декабря.
Предоставлено altapress.ru.

Ужин и мастер-класс пройдут в пространстве Gastro’Li на ул. Песчаная, 171.

Программа также включает в себя презентацию арт-терапевтического скетчбука Анны Тулиной.

По словам организаторов, событие будет интересно специалистам «помогающих профессий», коучерам, арт-терапевтам и т.д.

Мастер-класс «Акварель, глинтвейн и мечты» пройдет в Барнауле 15 декабря.
Мастер-класс «Акварель, глинтвейн и мечты» пройдет в Барнауле 15 декабря.
Предоставлено altapress.ru.

В завершение вечера обещают диджестив (напитки после еды. — Прим. ред.) и подарки — наборы для домашней арт-терапии.

Кроме того, для участников проведут розыгрыш сертификата на новогодний ужин на двоих, также с элементами арт-терапии.

Места бронируют предварительно. Сделать это можно по тел. +7−923−161−03−93 в WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Адрес: рестомаркет Gastro’Li (ул. Песчаная, 171).

Начало в 18:30, окончание в 21:00.

Стоимость мастер-класса: 2,5 тыс. рублей.

Забронировать можно по номеру: +7−923−161−03−93 (WhatsApp).

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