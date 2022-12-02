С праздничным ужином. Мастер-класс по интуитивному рисованию проведут в Барнауле

Ужин и мастер-класс пройдут в пространстве Gastro’Li на ул. Песчаная, 171.
Программа также включает в себя презентацию арт-терапевтического скетчбука Анны Тулиной.
По словам организаторов, событие будет интересно специалистам «помогающих профессий», коучерам, арт-терапевтам и т.д.
В завершение вечера обещают диджестив (напитки после еды. — Прим. ред.) и подарки — наборы для домашней арт-терапии.
Кроме того, для участников проведут розыгрыш сертификата на новогодний ужин на двоих, также с элементами арт-терапии.
Места бронируют предварительно. Сделать это можно по тел. +7−923−161−03−93 в WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Адрес: рестомаркет Gastro’Li (ул. Песчаная, 171).
Начало в 18:30, окончание в 21:00.
Стоимость мастер-класса: 2,5 тыс. рублей.
Забронировать можно по номеру: +7−923−161−03−93 (WhatsApp).
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