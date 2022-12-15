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Танцуют все! Барнаульский духовой оркестр сыграет любимые песни из кино

Пожалуй, половина самых известных российских песен — из фильмов, уверены в Барнаульском духовом оркестре. Он приглашает зрителей на новую программу «Любимые мелодии кино».

Духовой оркестр Барнаула.
Духовой оркестр Барнаула.
Виктория Паршкова.

Услышать знакомую музыку и почувствовать себя героем фильма можно 21 декабря в 18:30 в концертном зале АГИК на пр. Ленина, 66.

На концерте прозвучат композиции из зарубежного и отечественного кино разных лет. Солистам Надежде Гончарук, Юлии Мусатовой, Антону Коцеба и Ивану Остапенко нельзя будет не подпевать.

«Специально для кинематографа композиторами написаны мелодии сопровождающие героев фильмов, выражающие их характеры и чувства. Музыка самых известных фильмов глубоко проникает в души зрителей с самого детства и запоминается на всю жизнь», — пишет оркестр в анонсе.

Билет можно купить и по «Пушкинской карте.
Справки по телефону: 8 (3852)35−80−66.

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