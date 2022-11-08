Участницам предлагают программу с участием 20 спикеров. Она включает в себя десять часов авторского контента, с отработкой полезных навыков и знакомством с единомышленницами.
Кроме того, организаторы обещают открытый марафон для самопрезентации. Подробнее о спикерах — на сайте тренинга.
Масштабный женский тренинг по поиску ресурсного состояния пройдет в Барнауле.
Предоставлено altapress.ru.
Тренинг посвятят здоровью, отношению, спорту, бизнесу, предназначению, соцсетям, созданию образа, дизайну, кинетическому имиджу, голосу как ресурсу, сексуальности и материнству.
Где: концертный зал АГИК (пр. Ленина, 66).
Когда: 18 ноября 2022 года.
Стоимость участия: 1,5−4 тыс. рублей.