В Барнауле женский тренинг «Женщина созвучная Вселенной» пройдет в концертном зале АГИК 18 ноября.

Женщина говорит по телефону.

Участницам предлагают программу с участием 20 спикеров. Она включает в себя десять часов авторского контента, с отработкой полезных навыков и знакомством с единомышленницами.

Кроме того, организаторы обещают открытый марафон для самопрезентации. Подробнее о спикерах — на сайте тренинга.

Масштабный женский тренинг по поиску ресурсного состояния пройдет в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Тренинг посвятят здоровью, отношению, спорту, бизнесу, предназначению, соцсетям, созданию образа, дизайну, кинетическому имиджу, голосу как ресурсу, сексуальности и материнству.