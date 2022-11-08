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Масштабный женский тренинг по поиску ресурсного состояния пройдет в Барнауле

В Барнауле женский тренинг «Женщина созвучная Вселенной» пройдет в концертном зале АГИК 18 ноября.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

Участницам предлагают программу с участием 20 спикеров. Она включает в себя десять часов авторского контента, с отработкой полезных навыков и знакомством с единомышленницами.

Кроме того, организаторы обещают открытый марафон для самопрезентации. Подробнее о спикерах — на сайте тренинга.

Масштабный женский тренинг по поиску ресурсного состояния пройдет в Барнауле.
Масштабный женский тренинг по поиску ресурсного состояния пройдет в Барнауле.
Предоставлено altapress.ru.

Тренинг посвятят здоровью, отношению, спорту, бизнесу, предназначению, соцсетям, созданию образа, дизайну, кинетическому имиджу, голосу как ресурсу, сексуальности и материнству.

Где: концертный зал АГИК (пр. Ленина, 66).

Когда: 18 ноября 2022 года.

Стоимость участия: 1,5−4 тыс. рублей.

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