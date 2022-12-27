Путин поговорил с девочкой по телефону в рамках акции «Елка желаний»

Восьмилетняя девочка в своей открытке написала, что хотела бы съездить Крым и увидеть Дом Деда Мороза.
Акция «Елка желаний» открылась в России в пятый раз, она продлится до 28 февраля.
В этом году в ней примут участие и жители новых субъектов РФ, указывает Газета.Ru. В прошлом году глава государства исполнил желания сразу трех российских детей.
Ранее мальчик получил от Путина гитару и переехал в новую квартиру.
Елка
На Елке желаний, которая устанавливается в Большом Кремлевском дворце, вывешиваются игрушки с пожеланиями детей из разных регионов РФ.
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