Путин поговорил с девочкой по телефону в рамках акции «Елка желаний»

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря поговорил по телефону с девочкой из Запорожской области Александрой Титаренко в рамках ежегодной акции «Елка желаний», сообщает ТАСС .

Восьмилетняя девочка в своей открытке написала, что хотела бы съездить Крым и увидеть Дом Деда Мороза.

Акция «Елка желаний» открылась в России в пятый раз, она продлится до 28 февраля.

В этом году в ней примут участие и жители новых субъектов РФ, указывает Газета.Ru. В прошлом году глава государства исполнил желания сразу трех российских детей.

Ранее мальчик получил от Путина гитару и переехал в новую квартиру.

Елка

На Елке желаний, которая устанавливается в Большом Кремлевском дворце, вывешиваются игрушки с пожеланиями детей из разных регионов РФ.