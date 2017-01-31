Путин попросил подумать об усилении ответственности за оскорбления в интернете

Путин также попросил подготовить предложения по ее доработке. По информации «Интерфакс», речь идет об усилении ответственности за оскорбление и о совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации.
Поручением займутся генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
Поправки должны быть разработаны до 1 июня 2020 года.
Напомним, что ранее глава государства предложил внести изменения в Конституцию. Они должны повысить роль гражданского общества и политических партий в жизни страны.