Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Путин попросил подумать об усилении ответственности за оскорбления в интернете

Президент Владимир Путин поручил изучить практику по уголовным делам об оскорбленной чести в интернете, сообщают РИА Новости.

Девушка, интернет
Девушка, интернет
СС0

Путин также попросил подготовить предложения по ее доработке. По информации «Интерфакс», речь идет об усилении ответственности за оскорбление и о совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации.

Поручением займутся генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Поправки должны быть разработаны до 1 июня 2020 года.

Напомним, что ранее глава государства предложил внести изменения в Конституцию. Они должны повысить роль гражданского общества и политических партий в жизни страны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость