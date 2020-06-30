Путин посмертно наградил волонтера за борьбу с COVID-19

Как сказано в указе, «за самоотверженность».

Несколько дней назад к президенту обратились участники акции «Мы вместе». Они попросили наградить Светлану, пишет ТАСС. Тогда Путин заявил, что обязательно сделает это, а также заверил, что труд всех, кто внес существенный вклад в борьбу с пандемией, будет отмечен.

Светлане Анурьевой было 19 лет. У нее был рак в четвертой стадии. Девушка училась в Карсунском медицинском техникуме и была участницей движения «Волонтеры-медики», пишет bfm.ru. Несмотря на собственную тяжелую болезнь, она помогала односельчанам во время пандемии коронавируса.

Светлана умерла 31 мая.