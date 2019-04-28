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Жизнь

Путин отстоял службу в храме Христа Спасителя и поздравил россиян с Пасхой

Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым, Светланой Медведевой и Сергеем Собяниным посетил ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Президент поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Его поздравление опубликовано на сайте Кремля.

На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
kremlin.ru

В послании говорится, что праздник «наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви», а также символизирует связь времен и духовных традиций, способствующих единению народа.

Владимир Путин отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии «играют большую, вдохновляющую роль в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия», и «искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения».

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