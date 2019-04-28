Путин отстоял службу в храме Христа Спасителя и поздравил россиян с Пасхой

В послании говорится, что праздник «наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви», а также символизирует связь времен и духовных традиций, способствующих единению народа.
Владимир Путин отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии «играют большую, вдохновляющую роль в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия», и «искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения».
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