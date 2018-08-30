Путин поздравил создателя «Котенка по имени Гав»

В поздравительной телеграмме президент РФ пишет, что Шварцман за десятилетия работы сделал очень много для развития отечественной анимации и приумножения уникального творческого наследия «Союзмультфильма». Его произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой российской мультипликации. Путин пожелал художнику-мультипликатору здоровья, благополучия и всего наилучшего.

***

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. В 1951 году окончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне — Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Переученный левша, но рисует левой рукой, пишет «Росбалт».

Работал на «Союзмультфильме» с 1948 года. Участвовал в создании мультфильмов «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», про Крокодила Гену и Чебурашку, серии про обезьянок, «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и многих других.

Также является иллюстратором детских книг и классики. Лауреат премии «Голливуд — детям» и приза «За вклад в профессию» на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале. Член академии кинематографических искусств «Ника» и Международной ассоциации мультипликационного кино, почетный директор Московского музея анимации.