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1 сентября
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Путин поздравил создателя «Котенка по имени Гав»

Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера, художника-мультипликатора и народного художника России Леонида Шварцмана с 98-летием.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
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В поздравительной телеграмме президент РФ пишет, что Шварцман за десятилетия работы сделал очень много для развития отечественной анимации и приумножения уникального творческого наследия «Союзмультфильма». Его произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой российской мультипликации. Путин пожелал художнику-мультипликатору здоровья, благополучия и всего наилучшего.

***

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. В 1951 году окончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне — Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Переученный левша, но рисует левой рукой, пишет «Росбалт».

Работал на «Союзмультфильме» с 1948 года. Участвовал в создании мультфильмов «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», про Крокодила Гену и Чебурашку, серии про обезьянок, «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и многих других.

Также является иллюстратором детских книг и классики. Лауреат премии «Голливуд — детям» и приза «За вклад в профессию» на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале. Член академии кинематографических искусств «Ника» и Международной ассоциации мультипликационного кино, почетный директор Московского музея анимации.

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