Без голого торса. Кремль опубликовал фото, как «таежный отшельник» Путин на выходных собирал ягоды

27 августа президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим визитом Кемеровскую область. Однако журналистское сообщество «потеряло» президента еще в выходные 25 и 26 августа.

Во всяком случае, на сайте Кремля отсутствовала информация о передвижениях главы государства, подписанных им документах и т.д.

Между тем, на автомобильном сайте Кузбасса со ссылкой на Flightradar24 появилось сообщение, что 25 августа в направлении Тувы пролетели два спецборта. Один из самолетов обеспечивал правительственную связь. Таким образом стало понятно, что президент РФ решил — уже традиционно — провести сибирские каникулы в тайге.

Автофорумчане стали шутить — какой рабочий визит президента в Сибирь и без рыбалки.

27 августа, когда самолеты литерных рейсов (по некоторым данным, более 20 бортов различных типов, включая вертолеты и Ан-124, перевозящий винтокрылые машины) участников совещания ТЭК уже стали слетаться в аэропорт Кемерова, никакой информации о месте пребывания главы государства не было. Разве что ранний утренний пост журналиста кремлевского пула о том, что началось турне Владимира Путина по Сибири.

Президентская компания

На главной странице кремлевского сайта и сейчас нет фотографий с отдыха президента РФ в тувинской тайге. По какой-то причине снимки немного «спрятали». Тем не менее, у россиян есть возможность посмотреть, как президент РФ Владимир Путин в компании с главой Минобороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым в минувшие выходные бродили по тайге, собирали ягоды, любовались горами. Известно, что президент не стал пробовать гриб от Шойгу, зато наелся собственноручно собранной черники.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев также сопровождали российского лидера.

Вечером 27 августа Владимир Путин из Кемеровской области прилетел в Новосибирск — принимать участие в международном форуме «Технопром-2018». Во второй половине дня 28 августа глава государства отправится в Омскую область.

Старая экипировка

Интересно, что Путин и Шойгу прилетели в Туву в той же самой экипировке, в которой путешествовали по тайге год назад: