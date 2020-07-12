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Жизнь

Путин поздравил телеграммой всех рыбаков с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем рыбака работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли, а также всех любителей рыбной ловли.

Владимир Путин на рыбалке.
Владимир Путин на рыбалке.
wikimedia.org

«Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны», — говорится в телеграмме главы государства.

Российский лидер убежден — в последние годы рыбохозяйственный комплекс страны «уверенно развивается, строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот», что в конечном итоге должно привести к «наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией».

День рыбака был учреждён в 1965 году, он отмечается во второе воскресенье июля, пишет News.ru.

Ранее после рыбалки Путина на самолетах президентского авиаотряда «Россия» стали кормить котлетами из щуки. Рыбу стали готовить после рыбалки президента РФ Владимира Путина в Сибири в 2017-м.

Президент РФ во время отпуска в Туве занимался рыбной ловлей и подводной рыбалкой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин во время подводной охоты два часа гонялся за щукой с ружьем.

Компанию президенту РФ составили министр обороны Сергей Шойгу, главы Хакасии и Тувы.

О летном отряде

Специальный летный отряд «Россия» — авиапредприятие в составе управделами президента, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России. Согласно действующим нормам, авиаотряд перевозит президента и премьера страны, спикеров парламента, председателя Конституционного суда, генпрокурора, главу следственного комитета, министра иностранных дел, главу администрации президента. Кроме того, к нему приписан Объединенный авиационный отряд специального назначения ФСБ, перевозящий руководство службы.

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