Путин предложил жесткие наказания за создание ОПГ

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об ужесточении уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

За создание и руководство ОПГ Путин предложил наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей. За участие в собраниях организаторов преступной группы предусмотрен такой же тюремный срок и штраф до 1 миллиона рублей. Главарю ОПГ грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, штраф до пяти миллионов рублей или пожизненный срок, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, за «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривается лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

Также проект закона исключает возможность условного наказание для участников ОПГ. При этом за сотрудничество со следствием членов преступных групп могут освободить от наказания.