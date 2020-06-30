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Жизнь

Путин приказал явиться на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году военных сборов находящихся в запасе солдат и офицеров.

Сергей Шойгу и Владимир Путин.
Сергей Шойгу и Владимир Путин.
kremlin.ru

Сборы пройдут в Вооруженных силах России, Федеральной службе охраны, в Росгвардии и ФСБ. Приказ вступает в силу с 29 июня. Более точные даты проведения сборов каждое силовое ведомство сообщит дополнительно.

Ранее сборы были перенесены из-за распространения новой коронавирусной инфекции, пишет Lenta.ru.

В прошлом году военные сборы проводились в течение двух месяцев во всех регионах России.

«Отбор кандидатов для призыва на военные сборы будет проводиться военными комиссариатами совместно с комплектуемыми воинскими частями. В период отбора военнослужащие запаса вызываются по повестке в военкоматы для уточнения данных воинского учета и прохождения медицинской комиссии», -разъясняло тогда Минобороны РФ.

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