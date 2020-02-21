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21 февраля
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Жизнь

Путин присвоил Ирине Волк звание генерал-майора полиции

Официальному представителю МВД России Ирине Волк присвоили звание генерал-майора полиции. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщают «Известия».

Ирина Волк.
Ирина Волк.
Скрншот с видео на канале "Братская студия телевидения" в youtube.com

Документ опубликовали на портале правовой информации. В указе главы государства отмечается, что помощнику главы МВД Волк Ирине Владимировне присвоено специальное звание генерал-майора.

Что известно об Ирине Волк

Родилась в 1977 году в Москве, в 2000 году закончила учебу в Московской академии МВД и начала работать в пресс-службе московского управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).

В 2016 году была назначена и. о. начальника управления МВД РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации, получила функции официального представителя МВД России.

Ирина Волк автор статей в СМИ, работала на телевидении, в том числе в программах «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия-1», «Внимание: розыск» на НТВ и «Экстренный вызов 112» на РЕН ТВ.

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