Путин присвоил почетное звание трактористу-машинисту из Алтайского края

Тракториста-машиниста Иван Хышов из Краснощековского района Владимир Путин наградил почетным званием. Об этом пишет Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Мужчина более 40 лет посвятил сельскому хозяйству, работая все это время в Алтайском крае. Президент Владимир Путин присвоил ему почетное звание — «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Виктор Томенко поздравил Ивана Хышова с большим событием. В том числе благодаря вкладу мужчины кооператив «Дальний», где он работает, добивается высоких производственных показателей.

При этом тракторист передает свои знания, делится опытом с начинающими специалистами.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возросло число премий для педагогов.

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