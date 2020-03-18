Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Путин призвал россиян не затариваться продуктами

Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, пишет ТАСС.

Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44.
Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44.
altapress.ru.

Об этом глава государства заявил во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, куда он прибыл вместе с премьер-министром Мишустиным.

Там он ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны.

Путину показали онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки. На основе чеков по регионам ведется наблюдение за стоимостью продуктовых корзин.

«Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — рассказал Мишустин.

«Главное, чтобы люди понимали, что надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — ответил президент.

По системе мониторинга также наблюдается, необходима ли поставка каких-либо продуктов. Пока что проблем с этим не наблюдается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость