Путин призвал россиян не затариваться продуктами

Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, пишет ТАСС.

Об этом глава государства заявил во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, куда он прибыл вместе с премьер-министром Мишустиным.

Там он ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны.

Путину показали онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки. На основе чеков по регионам ведется наблюдение за стоимостью продуктовых корзин.

«Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — рассказал Мишустин.

«Главное, чтобы люди понимали, что надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — ответил президент.

По системе мониторинга также наблюдается, необходима ли поставка каких-либо продуктов. Пока что проблем с этим не наблюдается.