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Жизнь

Путин призвал тестировать всех на корнавирус и сохранять самоизоляцию

Президент России Владимир Путин утвердил очередной перечень поручений в связи с коронавирусом в стране, пишут Вести.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Одна из задач — наращивание объемов тестирования населения на COVID-19. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 20 мая.

Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительной финансовой помощи регионам, чтобы те могли оказать денежную поддержку своим гражданам и хозяйствующим субъектам.

Правительство России и главы регионов должны мониторить надбавки и страховые выплаты врачам, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Необходимо контролировать деятельность и социальных учреждений, в том числе негосударственных.

Президент также поручил обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В перечне говорится, что правительство совместно с руководителями регионов, начиная с 20 мая, должно еженедельно предоставлять доклад по ситуации в домах-интернатах и домах престарелых.

До 1 июня должны быть внесены изменения в законы о спецдоплатах работникам соцсферы и повышении пособия по уходу за ребенком. До 25 мая нужно решить вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через отделения ПФР и портал Госуслуг.

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