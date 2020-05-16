Путин призвал тестировать всех на корнавирус и сохранять самоизоляцию

Одна из задач — наращивание объемов тестирования населения на COVID-19. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 20 мая.
Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительной финансовой помощи регионам, чтобы те могли оказать денежную поддержку своим гражданам и хозяйствующим субъектам.
Правительство России и главы регионов должны мониторить надбавки и страховые выплаты врачам, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Необходимо контролировать деятельность и социальных учреждений, в том числе негосударственных.
Президент также поручил обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В перечне говорится, что правительство совместно с руководителями регионов, начиная с 20 мая, должно еженедельно предоставлять доклад по ситуации в домах-интернатах и домах престарелых.
До 1 июня должны быть внесены изменения в законы о спецдоплатах работникам соцсферы и повышении пособия по уходу за ребенком. До 25 мая нужно решить вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через отделения ПФР и портал Госуслуг.