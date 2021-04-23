Путин продлил майские праздники

Таким образом, дни с 1 по 10 мая включительно будут объявлены выходными. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Свою инициативу глава ведомства Анна Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу, сообщает ТАСС. По ее мнению, это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.

«Коллеги говорят об этом, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», — заявила Попова в ходе встречи с президентом.

Она отметила, что такой шаг обеспечит более стабильный эпидемический прогноз.

«Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что подпишет соответствующий указ 23 апреля, пишет Газета.Ru.

Формально к майским праздникам относятся только два дня — Праздник весны и труда 1 мая и День Победы 9 мая.

В 2020 году Путин принял решение о продлении нерабочих дней до 11 мая в связи с пандемией коронавируса.