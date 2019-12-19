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Жизнь

Путин прокомментировал инициативу сделать выходным днем 31 декабря

19 декабря на традиционной большой пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным был поднят вопрос о выходном дне 31 декабря.

Елка. Новый год и Рождество.
Елка. Новый год и Рождество.
СС0

Глава государства согласился, что выходной день 31 декабря логичен. Учитывая, что женщины за это только спасибо скажут.

«Но принимать решение в спешке было бы неправильно. Поэтому власти подумают об этой мере „в спокойном режиме“», — резюмировал российский лидер.

Между тем во многих регионах России губернаторы уже объявили 31 декабря выходным днем. А субботу, 28 декабря — рабочим.

Новогодние каникулы у россиян в 2020 году продлятся восемь дней — с 1 по 8 января. Это на два дня короче, чем в прошлом году.

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