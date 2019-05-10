Путин прокомментировал отмену пролета авиации над Москвой во время парада

Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление тем фактом, что «погода не позволила пролететь авиации» в рамках военного парада на Красной площади.

В интервью телеканалу «Россия 24» глава государства объяснил, что утром видимость для летчиков составляла всего 150 м, тогда как для безопасного пролета она должна быть не меньше 400 м.

«Поэтому не получилось. Но в данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле прежде всего. А парад в целом, по-моему, прекрасный», — сказал Путин.

Об отмене воздушной части парада стало известно утром 9 мая, пишет РБК. В Минобороны объяснили такое решение неблагоприятными погодными условиями.